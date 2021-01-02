Башгидромет сообщил о заморозках до -20 градусов и гололедице

Башгидромет сообщил о заморозках до -20 градусов и гололедице

Вчера, 10:58ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Синоптики дали подробный прогноз погоды на три ближайших дня.

По данным Башгидромета, 2 января местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -8...-13°, местами похолодает до -20°, днем столбик термометра покажет -6...-11°.

3 января также ожидается небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-15°, местами ожидается похолодание до -17...-22°, днем потеплеет до -7...-12°, местами столбик термометра может показывать -15°.

4 января ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -10...-15°, при прояснениях -17...-22°, днем -7...-12°.

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