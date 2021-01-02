Башгидромет сообщил о заморозках до -20 градусов и гололедице

3 января также ожидается небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-15°, местами ожидается похолодание до -17...-22°, днем потеплеет до -7...-12°, местами столбик термометра может показывать -15°.