В Киеве планируют снести памятник князю Владимиру
Сегодня, 18:46Общество
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На сайте Киевской рады появилась петиция с предложением о сносе памятника князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве.
Как пишет издание Dni.ru, авторы прошения назвали князя самозванцем.
Авторы петиции считают, что на момент крещения Руси был нарушен основной канон христианства о добровольном выборе веры. По мнению активистов, и сама личность князя Владимира является одиозной и противоречивой. Он был самозванцем, по-варварски осквернившим веру предков, уверены они.
Пока петиция собрала немного подписей, но развитие тенденции налицо.
Это предложение руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал абсурдным.
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