В Киеве планируют снести памятник князю Владимиру

На сайте Киевской рады появилась петиция с предложением о сносе памятника князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве.

Как пишет издание Dni.ru, авторы прошения назвали князя самозванцем.

Авторы петиции считают, что на момент крещения Руси был нарушен основной канон христианства о добровольном выборе веры. По мнению активистов, и сама личность князя Владимира является одиозной и противоречивой. Он был самозванцем, по-варварски осквернившим веру предков, уверены они.

Пока петиция собрала немного подписей, но развитие тенденции налицо.