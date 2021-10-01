Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на октябрь

Ранее мы писали, что погода в выходные дни жителей Башкирии мало чем сможет порадовать — ожидаются дожди со снегом и северный ветер. Тем временем температура воздуха ночью будет составлять 0…+5 градусов, однако днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.