Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева прокомментировала предложение Титова

Минеева подчеркнула, что данное нововведение нужно направить на выравнивание доходов. Об этом сообщает tass.ru.
Также Минеева отметила: «Самая высокая нагрузка приходится на малый и средний бизнес и в основном в реальном секторе. Как показывает практика, снижение ставок не решает проблемы бизнеса. Все новшества должны быть направлены на стимулирование экономического роста и выравнивание неравенства прибыли в экономике».
Предложение о smart taxes было выдвинуто Титовым на заседании Столыпинского клуба, когда представили презентацию данной реформы.
Титов сказал: «В нашей стране бомбардировочная налоговая система, а точечное наблюдение отсутствует. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, почти не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там необходимо стимулировать рост. На сегодняшний день инновации помогают это делать, то есть мы сегодня можем создавать намного более сложные налоговые системы, чем вчера. Таким образом, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, назвав все это smart taxes».
Антон Свириденко, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что новая налоговая система – это 9 базовых принципов, и они должны быть в основе современной налоговой системы.
Свириденко подчеркнул, что говорит о понижении общего уровня фискальной нагрузки в целом, увеличении доходов бюджета, благодаря расширению налоговой базы, о выходе малого и среднего бизнеса из тени, дифференциации налогов, учитывая прибыль соответствующей отрасли, а также ее важности для государства. Речь шла и о стимулировании инвестиций в место вывода средств из оборота собственниками бизнеса, о стимуляции трудоспособности, усовершенствовании реального сектора, изъятии природной ренты эффективным способом, понижении неравенства и перераспределении прибыли между местным, региональным и федеральным бюджетом в пользу местного и регионального бюджета с целью повысить стимул к росту экономической сферы.
Свириденко также отметил, что предлагает понизить социальные страховые выплаты до 15% и понизить НДС. Однако при этом необходимо компенсировать выпадающую прибыль, которая на первом этапе будет, через прогрессивную шкалу НДФЛ, через матричный налог на доход, когда ставки зависят от отрасли. Свириденко сказал: «И размер налога растет, ставка растет с ростом дохода, и это тоже практика стран Европы и США. Ну и точечное введение налога с продаж - вернемся к данной идее, как такая мера, которая позволит в определенных регионах страны выравнивать ситуацию при выпадении прибыли при проведении этой общей налоговой реформы». Также он предлагает понизить НДС до 10%, изменив принцип расчета.
Данная реформа была создана экспертами Института экономики роста имени Столыпина.