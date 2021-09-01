Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева прокомментировала предложение Титова

Титов сказал: «В нашей стране бомбардировочная налоговая система, а точечное наблюдение отсутствует. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, почти не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там необходимо стимулировать рост. На сегодняшний день инновации помогают это делать, то есть мы сегодня можем создавать намного более сложные налоговые системы, чем вчера. Таким образом, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, назвав все это smart taxes».