Twitter разблокировал страничку посольства России в Сирии

Представители МИД России поблагодарили за помощь в разблокировании страницы посольства РФ в ЮАР и Канаде, а также телеканал RT и Роскомнадзор. Об этом информирует RNS.

В сообщении российского МИД говорится, что сейчас посольство России в Сирии вернулось в онлайн. Якобы восстановить удалось не только учетную запись, но и «правосудие и свободу слова».