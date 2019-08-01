Фото: pxhere.com
Twitter разблокировал страничку посольства России в Сирии
Вчера, 19:03Общество
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Социальная сеть Twitter сняла блокировку с аккаунта российского посольства в Сирии Russian Syria.
Представители МИД России поблагодарили за помощь в разблокировании страницы посольства РФ в ЮАР и Канаде, а также телеканал RT и Роскомнадзор. Об этом информирует RNS.
В сообщении российского МИД говорится, что сейчас посольство России в Сирии вернулось в онлайн. Якобы восстановить удалось не только учетную запись, но и «правосудие и свободу слова».
Отметим, что на страницу Russian Syria в Twitter подписаны около 1 000 человек.
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