Фото: pxhere.com
СМИ: умер сын Усамы Бен-Ладена
Вчера, 19:05Общество
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Телеканал NBC со ссылкой на три источника в администрации президента США сообщил о смерти сына ликвидированного лидера исламских террористов Усамы Бен-Ладена.
Обстоятельства гибели Хамзы бен Ладена не раскрываются. Об этом информирует RNS.
Президент США Дональд Трамп комментарии относительно смерти сына Усамы Бен-Ладена давать отказался.
Последнее публичное заявление Хамза бен Ладен сделал в 2018 году. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал ее население к восстанию. До этого мужчина обещал отомстить США за смерть отца.
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