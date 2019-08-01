Фото: pxhere.com
Главу Минтранса России вновь назначили председателем совета директоров «Аэрофлота»
Вчера, 19:07Общество
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Члены совета директоров авиакомпании «Аэрофлот» в очередной раз выбрали своим председателем министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха.
За назначение чиновника главой «Аэрофлота» единогласно проголосовали все 11 членов совета директоров компании. Об этом информирует RNS.
Заместителем Дитриха на посту председателя совета директоров «Аэрофлота» стал член правления компании Михаил Полубояринов.
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