В Уфе попрощаются с краеведом-исследователем Валентиной Кузьминой

Она написала книгу «По следам «Святой Анны» и штурмана Альбанова».

- Умерла Кузьмина Валентина Зиновьевна. Автор книги о штурмане Альбанове, - написал вчера вечером в Твиттере журналист Сергей Орлов. - Похороны 1 августа. Вынос в 14.00, адрес: ул. Бикбая, д.40 - кв.15. - Рак, лечилась всю зиму, - сообщил Медиакорсети Сергей Орлов. Валентина Кузьмина родилась и прожила полвека в Уфе, а в начале 2000-х годов переехала в Мурманск. Тридцать лет она исследовала историю полярной экспедиции 1912-1914 гг под руководством Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», которая легла в основу романа Каверина «Два капитана». Исследовать историю этого героического похода в Арктику Валентина Кузьмина начала с мемуаров Валериана Альбанова - уроженца Уфы, штурмана на шхуне «Святая Анна», одного из двоих спасшихся в той экспедиции. За тридцать лет она изучила сотни публикаций, архивных документов, вела переписку и встречалась с родственниками и потомками участников мореплавания и сумела создать хронику экспедиции и спасения двух ее членов, приоткрыть некоторые тайны арктического похода. Книга Валентины Кузьминой вышла в издательстве «Опимах» в 2014 году. Редакция выражает соболезнования родным и близким покойной.

