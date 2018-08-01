В Уфе попрощаются с краеведом-исследователем Валентиной Кузьминой

За тридцать лет она изучила сотни публикаций, архивных документов, вела переписку и встречалась с родственниками и потомками участников мореплавания и сумела создать хронику экспедиции и спасения двух ее членов, приоткрыть некоторые тайны арктического похода. Книга Валентины Кузьминой вышла в издательстве «Опимах» в 2014 году.