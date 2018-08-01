В Уфе попрощаются с краеведом-исследователем Валентиной Кузьминой

В Уфе попрощаются с краеведом-исследователем Валентиной Кузьминой

1 августа, 10:23
Общество
kraevushka.livejournal.com
Она написала книгу «По следам «Святой Анны» и штурмана Альбанова».

- Умерла Кузьмина Валентина Зиновьевна. Автор книги о штурмане Альбанове, - написал вчера вечером в Твиттере журналист Сергей Орлов. - Похороны 1 августа. Вынос в 14.00, адрес: ул. Бикбая, д.40 - кв.15.

- Рак, лечилась всю зиму, - сообщил Медиакорсети Сергей Орлов.

Валентина Кузьмина родилась и прожила полвека в Уфе, а в начале 2000-х годов переехала в Мурманск. Тридцать лет она исследовала историю полярной экспедиции 1912-1914 гг под руководством Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», которая легла в основу романа Каверина «Два капитана».

Исследовать историю этого героического похода в Арктику Валентина Кузьмина начала с мемуаров Валериана Альбанова - уроженца Уфы, штурмана на шхуне «Святая Анна», одного из двоих спасшихся в той экспедиции.

За тридцать лет она изучила сотни публикаций, архивных документов, вела переписку и встречалась с родственниками и потомками участников мореплавания и сумела создать хронику экспедиции и спасения двух ее членов, приоткрыть некоторые тайны арктического похода. Книга Валентины Кузьминой вышла в издательстве «Опимах» в 2014 году.

Редакция выражает соболезнования родным и близким покойной.

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