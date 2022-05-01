Первомай в Башкирии: принудительная солидарность и лужи в подъездах

День солидарности трудящихся — праздник, в который граждан Советсткого Союза заставляли радоваться и демонстрировать преданность власти. В солнечной Башкирии прежде чем пройти торжественным строем подолгу приходилось стоять на ветру и мокнуть под дождем в холодную погоду. Несмотря ни на что, почти все участники демонстраций вспоминают их с теплотой.
Праздником первомай стал не сразу. Первоначально дата четко ассоциировалась с борьбой трудящихся за свои права. 1 мая 1886 года в США чикагские рабочие объявили забастовку и митинг, потребовав ввести восьмичасовой рабочий день. 4 мая при попытке полиции разогнать их кто-то метнул взрывное устройства. При этом погибли не менее семи офицеров. Открывшие ответный огонь полицейские убили по разным данным от четырех до шести человек. Более сотни митингующих были ранены. Столько же забастовщиков арестовали. Спустя три года конгресс II Интернационала в Париже объявил 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.
С 1890 года — теперь уже как праздник — первомай начали отмечать в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швеции и ряде других стран. Спустя еще год некоторые страны установили этот день на первое майское воскресенье.
В Российской империи праздник впервые отметили стачкой в 1890 году в Варшаве, которая тогда входила в состав страны. В акции участвовали около 10 тысяч рабочих. С 1991 года начали проводить первомайские собрания рабочих в Санкт-Петербурге, а с 1895 года — в Москве (в ней участвовало около 250 человек). Были и гуляния в майские дни. Маевки были подпольными, поэтому участники являлись на них, тщательно соблюдая правила конспирации. С начала 1900-х годов 1 мая начали проводить забастовки, митинги и демонстрации.
После Октябрьской революции 1917 года в Советской России праздник получил официальный статус. 1 и 2 мая стали нерабочими днями. Демонстрации стали обязательным майским ритуалом для советских трудящихся. В советское время первомай официально именовался «День Интернационала», позднее — «Международный день солидарности трудящихся». Свое современное деполитизированное название праздник получил в 1992 году.
Этот день был условно выходным. На работу, конечно же, идти было не нужно. Однако участие в демонстрации было обязательным.
«Отпроситься было не так-то просто. Угрожали увольнением», — вспоминает жительница Салавата Евгения Алексеева.
В шествиях участвовали и школьники старших классов. Обязательный символ — веточки с привязанными бумажными цветами. Готовиться к демонстрации нужно было заранее: сломать ветки, поставить в трехлитровую банку и ждать. Спустя несколько дней на веточках просыпались почки, распускалась нежная зелень, и можно было приступать к следующему этапу. Из папиросной (затем — в зависимости от времени — из салфеток, гофрированной белой или бледных оттенков бумаги) крутили бумажные цветочки, у основания их прихватывали проволокой или нитками и привязывали к веточкам — обычно березовым или тополиным. Этими манипуляциями занимались и коллективно, в школьных классах. Каждый ребенок в СССР, включая детсадовцев, конечно же, знал название праздника и ежегодно рисовал открытки к 1 мая. К этому дню в дошкольных учреждениях готовили физкультурно-хореографические композиции с разноцветными флажками.
Еще одним символом праздника была лента из кумача (дешевой хлопковой ткани типа бязи или ситца). Их раздавали сотрудникам.
Рисовали — на том же кумаче белой краской — и транспоранты с лозунгами. Но особым шиком было прийти на демонстрацию с воздушными шарами, которые не всегда можно было найти и купить в СССР.
«В школе не прийти на демонстрацию было невозможно. Единственный раз, когда я это себе позволила — в год после окончания школы. Тогда мы с подружкой прошли мимо колонны, а классная руководительница — строгая историчка — отчитала нас. Но никаких санкций тогда не последовало», — продолжает Екатерина Алексеева.
Позже ей уже ни разу не удалось избежать шествия. Машиностроительный завод, где она работала, во время шествия демонстрировал свою продукцию — если не настоящую, то хотя бы макеты. Так же делали все предприятия. На платформах везли гимнастов, выполняющих акробатические композиции. За техникой уже шли колонны людей, которые несли лозунги, портреты Ленина, Энгельса и Маркса, а также генсеков СССР.
В день демонстрации в городах звучала музыка из громкоговорителей. Улицы были украшены портретами вождей, плакатами и флажками (держатели для них до сих пор сохранились на многих домах). Те, кто жил на центральных улицах (конечно, из числа неработающих — дети и пенсионеры), могли наблюдать за шествием из окон. На первомайские демонстрации чаще, чем на ноябрьские, брали детей. Многим их просто было не с кем оставить. Одевали потеплее — в 70-е, например, 1 мая, было холоднее, чем сейчас, температура утром чаще составляла лишь три-пять градусов выше нуля.
«Мы, хоть и не любили эти демонстрации, но было весело. Приходили заранее, бывало, что и мерзли. Пока стояли и ждали своей очереди, пели и плясали. Поддавали, конечно. Был случай, когда один мужчина так увлекся, что дошел с флагом до соседнего города. Шли колонной и кричали „Слава КПСС!“, „Слава Советскому народу!“. Потом расходились», — вспоминает жительница Ишимбая Валентина Иванова.
Лозунги окружали советского человека с рождения. Они были везде и, конечно же, на демонстрациях: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Миру — мир», «Решения XXIV съезда — в жизнь!». Советские люди выражали поддержку трудящимся из разных стран, обещали выполнить пятилетку досрочно, подготовить еще больше ученых и врачей для СССР, высказывались против мирового империализма…
Собирались на демонстрации задолго до начала движения. Чтобы пройти несколько сотен метров, нужно было дождаться своей очереди. За порядком следили регулировщики. У мужчин во внутренних карманах были припасены фляжки или бутылки с алкоголем. Пока ждали своей очереди — потихоньку выпивали. Пока доходили до трибун с ответственными лицами, многим уже было все равно, что кричать. Некоторые пытались скрыться в процессе шествия в боковых улицах, но это тоже было не так-то просто.
Светлана Мельникова помнит, как ходила на демонстрации ребенком вместе с папой.
«Мне тогда было 9-11 лет. Папу я очень люблю, и, когда он предлагал пойти с ним, с радостью соглашалась. Погода на 1 мая была разной — в какие-то годы было прохладно, в какие-то тепло. Собирались мы в районе „Юрюзани“, долго там стояли. Потом кто-то отдавал команду, и колонна выдвигалась. Иногда движение было быстрым — мне, ребенку, приходилось практически бежать по проспекту, чтобы не отстать», — рассказала она.
По словам уфимки, в этом шествии политическая подоплека уходила на второй план — все выглядело как совместное времяпрепровождения коллег. Все участники были празднично одеты, улыбались. Кто-то приносил немного алкоголя и закуски — выпивали, конечно же, скрытно.
«Была атмосфера праздника, и мне это нравилось. Было здорово идти по перекрытому широкому проспекту вместе с веселыми людьми», — вспоминает Светлана Мельникова.
В Уфе первомайская демонстрация примерно до 1975 года проходила по улице Пушкина на Советской площади. Колонны собирались и на площади у дворца имени Орджоникидзе.
Иногородним студентам в этот день запрещали уезжать домой, вспоминает руководитель регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин. Кто-то обязательно приносил гармошку, курай. Пока ждали своей очереди, играли на музыкальных инструментах. Каждый знал свое место в строю и время, когда нужно влиться в общий строй. В день демонстрации обязательно проводили спортивные соревнования, концерты, культурные мероприятия.
Потом шествие сместили на проспект Октября, от чего очень страдали жители расположенных на нем хрущевок. В Советском Союзе практически не было общественных туалетов. Демонстрация занимала несколько часов, и многие ее участники справляли нужду в ближайших подъездах.
«Нам доставались ссаные лужи и батареи пузырей в подъездах. Для нас эти демонстрации были бедствием», — вспоминает уфимка Аля Алькина.
Многие горожане пускали участников демонстраций к себе домой в туалет, чтобы избежать такой картины.
Перестройка, которая была объявлена в стране в конце 1980-х, перестроила и отношение к демонстрации. К тому моменту у людей накопилось много причин для недовольства властью, восхвалять партию уже никто не хотел. Люди решали совершенно более важные вопросы: как заработать, как накормить детей, «достать» дефицитный товар. Впереди была рыночная экономика, безработица, приватизация, кризис… Труд терял свою ценность в глазах людей и его перестали прославлять. Шествия постепенно сошли на нет.
В декабре 2004 года в России были приняты поправки в Трудовой кодекс, и выходным с 2005 года остался только день 1 мая. Массовые мероприятия в честь первомая проводили профсоюзы и члены КПРФ. Однако в течение нескольких последних лет в Башкирии ужесточили правила проведения митингов и шествий, поэтому сейчас коммунисты ограничиваются лишь возложением цветов к памятникам, сообщил Mkset руководитель регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин. На такие акции собирается порядка 100-200 человек.
«Думаю, что при желании удалось бы возродить такие демонстрации, потребность в них есть. Акция „Бессмертный полк“, когда ее разрешили провести в прошлом году, это показала. Людям нравится. Они соскучились по Советскому Союзу», — говорит он.
Несмотря на утерянный смысл праздника майские дни так и остались нерабочими, а проводить их начали совсем по-другому. В протяженные выходные многие отправлялись на дачу, где сажали картошку и готовили шашлыки. Традиционно начало мая в Башкирии — это и время сплавов, когда горные реки полноводны. В республику приезжают туристы из других регионов, МЧС выставляет посты на опасных участках маршрутов.
Те, кто успел пожить в Советском Союзе, все чаще вспоминают первомайские демонстрации с теплом. Для кого-то это дни беззаботной молодости. Для кого-то — время, когда родители были живы и веселы, а самой страшной твоей бедой было потерять на первомае воздушный шарик.