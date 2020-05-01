К майским праздникам пенсионные фонды порадуют пенсионеров досрочными выплатами

Такое решение было принято ввиду продления карантинных мероприятий в стране. Аналогичным образом фонд поступил в конце марта, когда после объявления режима самоизоляции клиентам были досрочно перечислены пенсии за апрель.

По программам пенсионного страхования более 6,7 тысяч клиентов НПФ «САФМАР» получат накопительные, срочные пенсии и единовременные выплаты. Еще более семи тысяч клиентов фонда получат пенсии, которые они сформировали самостоятельно или в рамках корпоративных программ.

Совокупная сумма выплат фонда за май составит 87,3 млн. рублей, включая выплаты правоприемникам застрахованных лиц. Напомним, что в случае смерти клиента НПФ, накопленную пенсию могут получить его наследники. Для примера - в I квартале 2020 года фонд выплатил правопреемникам более 105 млн. руб.

Отметим, что почти все клиенты НПФ «САФМАР» выбрали способ начисления пенсии на банковскую карту, поэтому выплаты им будут осуществлены день в день.