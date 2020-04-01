Российский самолет заберет граждан страны из Бразилии и Перу
1 апреля, 19:08ОбществоФото: publicdomainpictures.net
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лайнер компании Azur Air вылетел из РФ, чтобы забрать россиян из Перу и Бразилии.
Об этом стало известно 1 апреля, сообщает газета «Известия».
Сначала самолет приземлится в Рио-де-Жанейро, где заберет часть пассажиров. Затем ему предстоит полет в Лиму. Всех пассажиров доставят в Москву. Отмечается, что самолет сможет вывезти до 500 человек.
Возвращение рейса в российскую столицу планируется 3 апреля в 8 часов 30 минут. Его полет организован в рамках договоренностей между МИД РФ, Росавиацией и Ростуризмом.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей