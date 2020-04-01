Одноклассники запустили рамки на аватар и подарки в поддержку борьбы с коронавирусом

С помощью рамок «Вместе против вируса» с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем пользователи соцсети могут украсить аватарку и помочь распространить информацию о мерах предосторожности против COVID-19.

При установке рамки на аватарку создается пост в ленте, призывающий друзей присоединиться к акции. За первые дни с момента старта акции более 3 млн человек воспользовались новым оформлением аватарок.

Сразу после запуска кампании «Вместе против вируса», к ней присоединились знаменитости, включая актера Гошу Куценко, певиц Катю IOWA, Бьянку и др. Они стали первыми, кто украсил аватарки противовирусными советами.

Также в ОК теперь можно найти подарки с самыми простыми, но действенными советами против COVID-19 — «Обязательно мой руки тщательно» и «Будь дома».

На прошлой неделе в ОК появились бесплатные открытки с известными поговорками, переделанными под актуальные шутки о борьбе с коронавирусом. Самой популярной открыткой стала «Хорошо там, где вируса нет»: ее отправили 417 тысяч раз. На втором месте — «На маску надейся, а сам не плошай» (403 тысячи), третья — «Сделал дело — сиди дома смело» (382 тысячи). За неделю общее число отправленных открыток превысило 30 млн.