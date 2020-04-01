Каринэ Хабирова решила поддержать жителей Башкирии и обратилась к ним с просьбой

Каринэ Хабирова в Инстаграм опубликовала пост, в котором снова поделилась советами, как жителям республики лучше себя вести в период угрозы распространения коронавируса.

«Сейчас действительно время, когда объединяются все...жители одного дома, города, республики, страны и мира, чтобы остановить пандемию...Оставайтесь Дома и не забывайте про простые правила гигиены, рекомендованные ВОЗ, которые уберегут Вас (орфография и пунктуация сохранены, – прим. Медиакорсети)», – написала жена Радия Хабирова.

По ее словам, важно регулярно мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию не менее двух метров в общественных местах, не ходить к друг другу в гости, соблюдать правила респираторной гигиены.

«Помните, что каждый из нас сейчас может быть уже болен или носителем вируса, поэтому подумайте о других людях и не оставляйте возможности вирусу распространиться дальше! Надевайте маски! Вооружитесь масками многоразовыми, тканевыми! Одноразовых масок нужно очень много и их не напасёшься на весь период! При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью», – обратилась к жителям Башкирии Каринэ.