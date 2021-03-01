Хабиров раскритиковал проект спальни для главы Башкирии в будущем IQ-парке в Уфе

По словам Бойцовой, IQ-парк в Уфе должен стать ключевой площадкой для развития инновационных проектов. Объект будет находиться в статусе регоператора "Сколково".
- Инфраструктура предусматривает на первом этаже креативное пространство для неформального общения, атриум с лестницей, локации для инновационных сервисов, зоны фотосессий. На втором этаже разместится "точка кипения", современная библиотека, медиастудия, концертная площадка и конференц-зал. Предусмотрены эко-школа и парк городского фермерства, кинотеатр под открытым небом, кванториум, панорама 360°, - рассказала Бойцова.
В настоящее время, как сообщила Бойцова, по проектированию заключается договор с единственным поставщиком "Сколково".
Радий Хабиров напомнил, что в парке должен был находиться кабинет главы Башкирии для встреч, однако он не понял, для чего в нем должна быть спальня.
- Я не знаю, какой умник это придумал. Жалейте меня хоть иногда, я все-таки публичное лицо. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья. Не надо этого делать. Больше всего люди спальню обсуждали. Это официальное служебное помещение. Если хотите сделать гостиницу для резидентов, сделайте. Мне это было крайне неприятно, - высказался глава Башкирии.
Ранее из проектной документации здания IQ-парка исчезла микроквартира и клубный этаж. Стоимость открытого конкурса на поиск подрядчика составляет 94,6 миллионов рублей. Напомним, заказчиком является ГУП «Республиканский информационно издательский центр «Деловая литература». Отмечается, что пространство должно было быть похоже на берлинский Soho House.