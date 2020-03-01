Уфимец, выдающий себя за девушку, подарил «Холостяку» трогательный подарок

В новом сезоне «Холостяка» принимают участие всего 25 девушек. Среди них актриса Полина Гренц, которая стала известна по роли в сериале «Физрук», а также модель Елизавета Адаменко, несколько иностранок — мулатки Басси Кекана и Барбара Пино.

При знакомстве с холостяком Антоном Криворотовым красавицы дарили разные подарки. Одна из девушек приехала в настоящем катафалке в одежде монахини. Оказывается, Алина Чусь ранее принимала участие в шоу.

Заки подарила мужчине сувенир — маяк со словами «Пусть осветит путь к моему сердцу».

Новый «Холостяк» сразу догадался, что Заки по-настоящему не девушка, хотя она выглядела эффектно.

Когда Антон начал звать девушек в отдельную комнату по одному, нервы уфимца начали сдавать. Она разволновалась, сказала: «Мне кажется, я сейчас поеду домой» и случайно проматерилась.

— Очень сложный шаг, я очень волнуюсь. Сложно держать в себе секрет, — призналась она и прослезилась.

Когда пришел ее черед уединиться, девушки начали шептаться, и заметили, что у нее есть кадык.

В приватной беседе Заки призналась, что она — мужчина.

— Я родилась в маленьком городе Салават обычным мальчиком. Я никогда не пила гормоны, я естественна, — раскрылась она.

Биологически получилось так, что я гетеро, — признался в ответ Антон, намекнув на будущее Заки в проекте.