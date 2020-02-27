Уфимец, не определившийся со своим полом, будет добиваться сердца «Холостяка»

В официальной странице реалити-шоу «Холостяк» в Инстаграме появилась информация об участницах седьмого сезона. Среди них, как и предполагала ранее Медиакорсеть, есть уфимец Заки Мусин. Организаторы проекта представляют его в женском роде, так как молодой человек не совсем обычный парень. Он из числа тех, о ком говорят «гендерквир». Как признавался ранее журналистам Заки, он еще не определился со своим полом.

Уфимец выглядит как очень ухоженная и красивая девушка. Кроме того, она (далее в тексте о Заки — в женском роде) гордится своей естественной красотой без какой-либо пластики. По национальности Заки — башкирка, и прекрасно владеет родным языком. Как истинные башкирки, умеет ездить верхом, кроме того, имеет большое количество различных увлечений: прыгала с парашютом, постоянно путешествует.

Претендентка на сердце Антона Криворотова также рассказала о необычном факте о себе. Оказывается, однажды Заки за год выросла на 19 см! Рост модели, действительно, немаленький — 180 см.

Высшее образование Заки получала в Башкирском государственном аграрном университете, по специальности инженер-технолог, технология мяса и мясных продуктов. Однако не захотела строить трудовую биографию по специальности. До увлечения моделингом, ей пришлось зарабатывать на жизнь менеджером по подбору персонала, администратором в салонах красоты.

Девушка всерьез увлекается спортом и не представляет ни дня без занятий в зале. Кроме того, она постоянно стремится совершенствоваться и быть лучшей проекцией себя, хочет найти свое место в этом огромном мире и свою любовь.

— Идеальный мужчина тот, в котором правильно сочетаются все качества, — признается она. Заки видит рядом с собой сильного во всех смыслах мужчину.

«Хотелось бы заявить о себе, показать себя такой, какая есть, открыто и честно рассказать о своей жизни, о том, что есть разные люди на этой земле и что у каждого есть шансы на любовь и счастье. Безусловно, я ничего не пропагандирую и никого ни к чему не призываю, разве что только к тому, чтобы люди были в гармонии с собой и не боялись быть собой»

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