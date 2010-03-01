Конец пути. Уфимский электротранспорт страдает от износа и нехватки средств

Только за три квартала прошлого года размер убытков уфимского МУЭТА составил около 100 миллионов рублей, что заставило уфимские власти с 1 декабря поднять стоимость проезда с 7 до 9 рублей. Впрочем, повышение тарифов наврядли может исправить ситуацию: большинство платежеспособных пассажиров просто пересаживаются на более мобильные транспортные средства. Если в 2007 году услугами электротранспорта воспользовались около 95 миллионов человек, то в 2009-м – немногим больше 80 миллионов.

Вторая глобальная проблема заключается в специфике этого вида перевозок. Необходимость содержания десятков километров рельсов и контактных сетей, а так же персонала для их ремонта и обслуживания делают электротранспорт дорогим в эксплуатации.

Так, себестоимость поездки в уфимском трамвае или троллейбусе оценивается примерно в 9,5 рублей. Отсутствие доходов приводит к общему старению трамвайно-троллейбусного парка.

Как сообщил «МКС» генеральный директор МУП «Управление электротранспорта» Уфы Михаил Давыдов, большая часть подвижного состава нуждается в обновлении, а его общий износ превышает 50%.

Как показала практика, выживание трамвайных и троллейбусных депо сегодня полностью зависит от дотаций со стороны государства, точнее от местных властей. Но их, как правило, недостаточно даже в крупных городах.

По мнению директора Екатеринбургского МУЭТА Александра Мирошника в финансировании программ закупки новых пассажирских электромашин должен участвовать и федеральный центр, поскольку в бюджетах многих российских регионов для этого просто нет средств. В прошлом году вопросы нормативно-правового регулирования работы городского наземного электротранспорта рассматривались на круглом столе в Госдуме РФ, однако к каким-либо конкретным решениям его участники не пришли.