Расселение частных домов в центральной части Уфы «встанет» в 165 млн рублей
1 февраля 2011, 22:09Общество
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Вслед за кварталом на улице Вишерской уфимская мэрия намерена выставить на торги еще один крупный участок для застройки, пока занятый частным сектором в южной части столицы Башкирии. На аукционе 4 февраля решится, кто получит право возводить дома на земле, ограниченной улицами Айской, Брестской, Сун Ят-сена и Бакалинской. Начальная цена лота – 500 тысяч рублей.
Как стало известно «МКС», потенциальному инвестору придется снести более тридцати частных домов на 5,7 гектара на улицах Ветошникова, Амурской, Брестской и Красногвардейской. Расселение жильцов, которое застройщик обязан произвести за полтора года, оценивается в 165,4 миллиона рублей.
По предварительным планам, здесь за пять лет построят 33 тысячи «квадратов» жилья и детский сад на 140 мест. Также застройщика обяжут возвести паркинг из расчета 300 машиномест на каждую тысячу жильцов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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