Расселение частных домов в центральной части Уфы «встанет» в 165 млн рублей

Как стало известно «МКС», потенциальному инвестору придется снести более тридцати частных домов на 5,7 гектара на улицах Ветошникова, Амурской, Брестской и Красногвардейской. Расселение жильцов, которое застройщик обязан произвести за полтора года, оценивается в 165,4 миллиона рублей.

По предварительным планам, здесь за пять лет построят 33 тысячи «квадратов» жилья и детский сад на 140 мест. Также застройщика обяжут возвести паркинг из расчета 300 машиномест на каждую тысячу жильцов.