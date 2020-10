Советы от астролога Василисы Володиной на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака

Опытный и знаменитый астролог узнала у звезд, каким будет ноябрь месяц. Для максимального достижения успеха иногда стоит обращаться к советам астрологов, чтобы знать о происходящем наперед.

Овен В ноябре у Овнов получится продемонстрировать окружению свое умение управлять не только настроением, но и событиями. Несмотря на импульсивность, представители огненного созвездия смогут направить энергию в русло решения важных вопросов и уже к середине ноября получить первые результаты. В ноябре Овны также смогут развиваться в совершенно новом направлении, если не побоятся сделать шаг в неизвестность. Телец Тельцам в ноябре не стоит забывать о том, что каждый поступок будет отражаться в будущем, и из-за неверных решений могут возникнуть сложности. В этом месяце удача будет на стороне уверенных в себе личностей, которые могут принимать решения самостоятельно, руководствуясь голосом разума, а не эмоциональными порывами. Близнецы В ноябре Близнецам понадобится усидчивость и умение планировать дела заранее. Секрет успеха будет заключаться в умении подстраиваться под обстоятельства, но при этом не забывать о планах, которые нужно выполнить. Также удача ждет тех, кто не забудет о данных ранее обещаниях и выполнит их в срок. Для того, чтобы успеть все, что было намечено. Рак В ноябре Ракам не стоит много переживать, пропуская через себя чужие проблемы. У представителей этого Знака будет возможность справиться с пристальным вниманием токсичных людей, если они научатся избегать общения. Важно следить за финансами, не поддаваться желанию потратить накопления на сиюминутные прихоти и не давать себя обмануть нечестным людям. Лев Львам в ноябре дела будут даваться проще, если время отдыха они будут посвящать своим хобби. Переключение с работы на отдых поможет быстро восстановить силы и не стать заложниками рутины. Последний месяц осени будет удачным для того, чтобы закладывать фундамент для будущего, особенно если речь идет об открытии своего дела или поиске новых источников дохода. Обучение пойдет на пользу, и благодаря новым знаниям Львы смогут претендовать на перспективные должности. Дева Девам в ноябре стоит уделить внимание душевному состоянию и не игнорировать сигналы организма. Любовь к работе может сыграть злую шутку и вылиться в переутомление и невозможность завершить необходимые дела. В этом месяце важно расслабляться и получать удовольствие от простых вещей, например, сменой имиджа в целом, прогулок по паркам. Уделяя внимание своим потребностям, Девы смогут без труда завершить начатые дела и не потерять себя в работе. Весы Весы в ноябре смогут достичь новых успехов, но для этого придется приложить усилия. Плотный график может стать причиной оттока жизненной энергии, поэтому так важно вовремя отдыхать и находить время на то, чтобы привести чувства к гармонии. Хорошей отдушиной может стать арт-терапия, благодаря которой получится не только справиться со стрессом, но и привлечь в жизнь необходимые перемены, а также развить спящие таланты. Скорпион Скорпионам ноябрь принесет как неприятности, так и успехи. В первой половине месяца настроение может меняться из-за сущих пустяков, поэтому так важно научиться держать себя в руках. Вторая половина ноября будет удачной для тех, кто мечтает стать финансово независимыми. С 15 числа Скорпионы смогут привлечь в жизнь достаток благодаря активной работе и использованию талисманов, привлекающих прибыль. Стрелец Стрельцы в ноябре смогут не только выполнить запланированные дела, но и преуспеть в любовной сфере. Работа будет спориться, если самооценка будет на высоте, а значит, уделить время стоит личной жизни. Тем, кто уже нашел вторую половинку, на пользу пойдут романтичные вечера и свидания. Одиноким сердцам не стоит упускать возможности найти новых друзей, среди которых может оказаться именно тот, кто станет любовью всей жизни. Козерог Ноябрь для Козерогов вряд ли будет простым и понятным. На пути к счастью будут встречаться препятствия, и от того, как поведут себя Козероги, будет зависеть будущее. Умение предвидеть события позволит заранее обходить неприятности стороной, а также отказываться от сомнительных проектов или предложений от незнакомцев. Финансовая сторона жизни также будет важной, и в ноябре Козероги смогут преуспеть благодаря своей работоспособности. Водолей Ноябрь будет довольно гармоничным месяцем, однако Водолеям нельзя терять бдительность. Халатное отношение к своим обязанностям может обернуться оттоком финансов. В последнем месяце уходящей осени значимую роль сыграет эмоциональная составляющая, поэтому Водолеям стоит обратить внимание на свои таланты и попробовать себя в чем-то новом. Позитивные эмоции станут двигателем прогресса. Рыбы Рыбам в ноябре потребуется поддержка со стороны близких. Эмоции могут сыграть с ними злую шутку, поэтому так важно делиться своими переживаниями, а не замыкаться в себе. Ноябрь подарит множество новых перспектив, но не все из них приведут к успеху. Для того, чтобы не ошибиться с выбором направления, Рыбам стоит прислушаться к себе, чтобы вовремя отказаться от пути, который приведет в тупик, забрав значительную часть энергии.

