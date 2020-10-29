Советы от астролога Василисы Володиной на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака

Рыбам в ноябре потребуется поддержка со стороны близких. Эмоции могут сыграть с ними злую шутку, поэтому так важно делиться своими переживаниями, а не замыкаться в себе. Ноябрь подарит множество новых перспектив, но не все из них приведут к успеху. Для того, чтобы не ошибиться с выбором направления, Рыбам стоит прислушаться к себе, чтобы вовремя отказаться от пути, который приведет в тупик, забрав значительную часть энергии.