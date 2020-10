Астрологи назвали знаки Зодиака, которым на этой неделе повезет с деньгами

Прислушиваясь к советам звезд, не забудьте применять их в жизнь. Только можно достичь наибольшего успеха.

Овен От решения представителя стихии Огня будет зависеть, чего ему ожидать к концу недели: финансовой стабилизации или денежных потерь. На работе во вторник руководитель удивит желанной новостью о повышении зарплаты. В четверг гороскоп советует положить деньги на депозит или вложить их в покупку недвижимости. В субботу Овнам следует быть осторожными, так вероятность потратить свои финансы на покупку некачественной вещи минимизируется. На выходных велика вероятность получить прибыль в виде презента от близких. Удача улыбнется Овнам на этой недели в виде приятного маленького выигрыша в лотереи. Телец В понедельник данному созвездию, наконец-то, вернут старые долги. Везение также проявит себя в виде заначки, которую Телец неожиданно найдет у себя дома. Гороскоп советует распорядиться этой суммой денег с умом, чтобы они пошли впрок. Для того чтобы на работе все складывалось удачно данному созвездию придется порядком потрудиться, особенно ближе к четвергу. Брать кредиты на крупную покупку гороскоп не рекомендует. Получение заимствованных у банка финансов приведет только к долговой яме. Удача улыбнется Тельцу в субботу, ему предложат путевку по очень выгодной цене. Близнецы Благодаря удачной сделке получить ожидаемую прибыль у представителя стихии Воздух получится в среду. Близнецов ждет похвала на работе, так как директор заметит его труды.На этой неделе данному созвездию следует подэкономить и не тратить деньги там, где можно обойтись без лишних затрат. Потратить финансы на любимого человека и сделать ему приятное в воскресенье будет особенно актуально. В поисках ресторана для романтического ужина не стоит полагаться на везение – лучше забронировать столик. Рак Получить максимальную прибыль на этой неделе у представителей стихии Вода получится лишь в том случае, если они будут усердно трудиться. Во вторник удача станет на сторону Раков, так как им повезет заключить выгодную сделку. Для того чтобы везение всегда сопровождало данное созвездие ему до конца пятницы придется быть пунктуальными и не опаздывать на совещания. Гороскоп на неделю советует выделить финансы на приобретение новых строительных материалов для дома. Вторая половинка оценит такую затею на ура и с радостью возьмется за ремонт. Прочитав гороскоп финансов на неделю, Рак поймет, что от необдуманных рисков на работе ему лучше отказаться. Лев На этой неделе гороскоп советует не девать деньги в долг знакомым или друзьям. Льву будет полезно правильно распорядиться финансами обновить свой гардероб в пятницу. Везение будет сопутствовать знаку Огня, так как в этот день он попадет на хорошую распродажу. Интересен факт, что именно у Львов эта неделя будет наиболее благоприятна для карьерного рывка. Удача будет на их стороне, а директор заметит такие усердные старания. Прибыль увеличится благодаря тому, что шеф повысит Льва по карьерной лестнице или же решится на прибавку к зарплате. Дева Начало недели будет спокойным и размеренным, однако, уже к концу все сильно поменяется. Во вторник везение будет на стороне Дев. Друг вернет старый долг, которым Дева сможет распорядиться по-своему предусмотрению. Гороскоп советует потратить деньги на что-то стоящее, а не на банальную мелочь. Ближе к пятнице на работе будут кипеть страсти. Клиенты, а с ними и прибыль ускользнет из рук Девы. Однако удача вернется обратно уже к середине следующей недели. Настоящим везением на выходных для Девы станет неожиданный подарок от второй половинки. Весы Если представитель стихии Воздух изучит гороскоп финансов на эту неделю внимательно, то поймет, где стоит подэкономить, а куда наоборот вложить финансы. В пятницу Весы смогут купить бытовую технику с хорошей скидкой, что станет для них настоящим везением. Стоит воздержаться от желания потратить деньги впустую на кафе и прочие заведения. На работе придется хорошенько потрудиться, чтобы наладить контакт с новым клиентом. Однако удача будет сопутствовать Весам, и заполучить желанную прибыль в конце сделки удастся. Скорпион Гороскоп советует в среду потратить финансы на различные приятности, которые смогут поднять настроение представителю стихии Воды. Независимо от того будет ли это новая одежда или деталь интерьера для дома – израсходовать деньги для души иногда очень даже полезно. Удача будет на стороне Скорпионов и поможет им правильно вложить деньги. Стрелец Этому знаку зодиака стоит воздержаться от необдуманных поступков. Желание вложить свои финансы в новый проект должно быть обдуманным. Во вторник есть смысл купить лотерейный билет, так как ожидается большое везение в виде желаемого выигрыша. Чтобы на работе все складывалось удачно, гороскоп советует Стрельцу: рассмотреть новые варианты для получения прибыли; не рассчитывать на удачу, а хорошенько трудиться, чтобы получить финансовую награду от начальства; не опаздывать на совещания и продумать свое выступление на них. Козерог Если земной знак решит приобрести путевку на этой недели, то он выиграет вдвойне. Во-первых, его ждет настоящая удача в виде приятной скидки, а во-вторых, заветное исполнения мечты побывать там, где он хотел. В четверг будет актуально потратить деньги на детали декора для дома в виде: штор, вазы или накидки на диван. Прибыль возрастет у Козерога вдвое, если он согласиться на новую работу. Возможно, зарплата не сразу будет большой, но в перспективе он деньгами останется доволен.На выходных гороскоп советует не тратить деньги зря, а лучше отложить их для более важной покупки. Водолей Воздушный знак зодиака должен на этой недели проявить себя перед руководством только с лучшей стороны. На работе директор рассмотрит все качества Водолея досконально. Получить желаемую прибыль в виде прибавки к зарплате выйдет, только если этот знак сможет справиться с новым проектом. На выходных у Водолея получится попасть вместе с любимым человеком в любимое заведение. Удача будет сопутствовать и в том, что родители возьмут ребенка к себе с ночевкой на день. Потратить финансы на продукты и скупиться на всю неделю лучше всего в понедельник, так как это поможет в дальнейшем сэкономить время. Рыбы Схватить удачу за хвост у представителей водной стихии получится лишь в том случае, если они воспользуются моментом. Получить в перспективе финансы возможно после удачной деловой встречи. Клиенту понравятся идеи Рыбы, и он с радостью подпишет договор. В пятницу следует потратить деньги на новую обновку или процедуру в салоне, чтобы порадовать себя. Подобная затея поднимет настроение на все выходные и даст новые силы и энергию.

