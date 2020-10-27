Астрологи назвали знаки Зодиака, которым на этой неделе повезет с деньгами

Воздушный знак зодиака должен на этой недели проявить себя перед руководством только с лучшей стороны. На работе директор рассмотрит все качества Водолея досконально. Получить желаемую прибыль в виде прибавки к зарплате выйдет, только если этот знак сможет справиться с новым проектом. На выходных у Водолея получится попасть вместе с любимым человеком в любимое заведение. Удача будет сопутствовать и в том, что родители возьмут ребенка к себе с ночевкой на день. Потратить финансы на продукты и скупиться на всю неделю лучше всего в понедельник, так как это поможет в дальнейшем сэкономить время.