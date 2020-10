Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября

Знаменитый астролог Павел Глоба поделился информацией о том, что нас ожидает в конце октября и в первый день ноября, сообщает портал Woman`s day. В целом, неделя сложится удачно.

Овен Понедельник будет для Овнов самым трудным днем. Это очень удачный момент для продвижения новых идей. Вполне возможно, что Овнам удастся заручиться поддержкой кого-то из коллег или помощью незнакомых людей. Также удачу будет дарить максимальный фокус на работе. Сейчас не время для романтики и тем более для безделья. Любовь второстепенна, как и другие сферы жизни. Телец У Тельцов наступает довольно стрессовое время, особенно 31 октября. В целом будет довольно сложно приходить к компромиссам с людьми. Лучше не начинать конфликтов, не провоцировать никого на негатив. Если на работе или дома возникнут внезапные неприятности, лучше принять ситуацию и не торопиться с решениями. Еще Тельцам сейчас лучше не отправляться в дальние поездки. Близнецы Близнецов могут настигнуть бытовые проблемы в первый день недели. Начиная со вторника звезды начнут воздействовать на этих людей более созидательно. Среда, четверг и пятница станут самыми благоприятными днями недели. В это время лучше как можно больше общаться с близкими людьми, транслируя больше добра и оптимизма. Если проводить много времени с друзьями и родственниками, это поднимет настроение Близнецам. Рак У Раков ожидается очень благоприятная неделя. Особенно яркими и позитивными днями будут 26 и 27 число. В эти два дня и в целом на неделе нужно больше трудиться. Еще звезды благоволят романтическим приключениям, свиданиям. Можно знакомиться с людьми, раскрывать свой творческий потенциал. Неделя прекрасно подходит для перевода отношений на новый уровень — можно планировать или играть свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека. Лев Львам на этой неделе очень повезет в сфере работы и бизнеса, особенно если люди этого Знака как-то связаны с креативной и творческой деятельностью. Очень успешными днями для работы и финансовой активности станут 29, 30 октября и 1 ноября. Самым опасным днем можно считать 28 октября. В этот день звезды будут не в духе. Львам придется сделать выбор — сфокусироваться на работе или на семье. Угнаться за двумя зайцами не получится. Дева Начало недели может быть неблагоприятным. В целом эта неделя обещает быть продуктивной и яркой. Небольшая апатия в начале недели быстро сменится энергетическим подъемом. Дев ожидают новые знакомства, творческий подъем. Павел Глоба советует этим людям чаще проводить время со второй половинкой. Пребывание с близкими людьми полезно скажется на энергетике и настроении. Весы Весам стоит поменьше общаться с представителями злых Знаков Зодиака, особенно 29 числа — в самый опасный день недели. В деловой сфере выбора может не быть, так что лучше просто не провоцировать никого на негатив. Очень полезными будут собеседования, встречи по поводу расширения бизнеса. Очень важно не забывать и об отношениях. Стоит больше времени проводить со второй половинкой, либо же в процессе ее поисков. Очень повезет Весам, которые готовы проявлять щедрость в ущерб своим интересам. Скорпион Скорпионам астролог советует самое начало недели посвятить делам, но с 29 числа сфокусироваться на любви и семье. Одиноким представителям Знака понадобится проявлять больше инициативы. Ведь под лежачий камень вода не течет. Позитивно на любовной удаче скажется смена стиля. Сейчас Скорпионам стоит вкладывать силы и деньги в образование. Стрелец Эта неделя прекрасно подходит для уединения. Если у Стрельца нет второй половинки, этому человеку стоит сфокусироваться на работе. Всем, кто состоит в отношениях, желательно давать больше свободы любимому человеку. Восстанавливать силы и отдыхать тоже лучше в уединении и спокойной обстановке. Что касается работы, то эта неделя будет очень благоприятной и продуктивной, особенно 29 и 30 число. Козерог Это хорошая неделя для духовных поисков. Нет ничего плохого в том, что Козерогам захочется поменять свою жизнь, привнести в нее что-то новое. Одиноким людям этого Знака стоит заняться активными поисками. В любовной сфере этим людям стоит прислушиваться к интуиции. Эта неделя будет очень благоприятной для финансовой активности и работы, либо для начала отпуска. Главное — пока не рисковать и не начинать ничего нового. Водолей У Водолеев будет возможность с самого начала недели влить в ритм и достичь больших успехов в работе. В этом им помогут советы близких, друзей, коллег. Сейчас нет времени на любовь и романтику, особенно 30 октября. Павел Глоба советует сфокусироваться на делах, но не забывать и домашних заботах. Также нельзя заражать негативом близких людей. Не стоит ругаться из-за мелочей и срываться на родственниках, второй половинке. Рыбы Рыбам звезды и планеты на этой неделе сулят большие успехи в любви. Очень большой успех может ожидать Рыб и в финансовой, деловой сферах. К сожалению, усидеть на двух стульях не получится. Придется выбирать, в какой из сфер проявлять наибольшую активность. Павел Глоба советует людям этого Знака почаще отправляться в поездки и командировки.

