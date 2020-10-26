Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября

Весам стоит поменьше общаться с представителями злых Знаков Зодиака, особенно 29 числа — в самый опасный день недели. В деловой сфере выбора может не быть, так что лучше просто не провоцировать никого на негатив. Очень полезными будут собеседования, встречи по поводу расширения бизнеса. Очень важно не забывать и об отношениях. Стоит больше времени проводить со второй половинкой, либо же в процессе ее поисков. Очень повезет Весам, которые готовы проявлять щедрость в ущерб своим интересам.