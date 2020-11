Администрация города Москвы подала иск в суд против певицы Наташи Королевой. Мэрия требует признать здание на Мосфильмовской улице самостроем. К слову, там располагается театр певицы.

Артистка сообщила изданию pravda.ru, что пребывает в шоке от этой ситуации, поскольку столичная администрация не высылала ей никаких уведомлений. — Данное помещение официально зарегистрировано, первый этаж принадлежит компании "Донстрой", второй этаж помещения принадлежит мне, что официально, повторюсь, подтверждается всей необходимой документацией, — парировала обвинения Королёва.

