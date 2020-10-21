Астрологи назвали идеальную и худшую пару для Козерога

Этой паре не хватает взаимопонимания. Козерог и Рак ждут друг от друга разных вещей. Сдержанный Козерог устает от всплесков эмоций Рака, а Рак, в свою очередь, не может понять бесстрастия Козерога. Кроме того, Козерог пытается взять на себя роль лидера и это может заставить Рака окончательно замкнуться в себе. У этих отношений может быть шанс на длительное существование, только если каждый в паре будет уделять повышенное внимание желаниям другого, такой прогноз дает гороскоп совместимости Козерог Рак.