Астрологи назвали идеальную и худшую пару для Козерога

В любовных делах лучше всего полагаться не только на разум и чувства, но и советы звезд. Как известно, не все люди нам подходят для отношений. Астрологи рассказали, как Козерогам найти идеальную пару.

Телец - Козерог Как говорит гороскоп совместимости, Козерог и Телец – это чрезвычайно удачное сочетание знаков зодиака. Тельца вдохновляет увлеченность Козерога своим делом, а Козерога привлекает упорство Тельца. Их отношения будут надежными и постоянными. Два знака стихии Земли могут наиболее оптимальным образом раскрыть сентиментальность друг друга. Как прогнозирует гороскоп совместимости Козерог Телец, их трепетный роман может превратиться в удачный брак. Рыбы - Козерог Козерог и Рыбы чрезвычайно удачно дополняют друг друга. Приземленность Козерога служит надежной опорой для мечтательных Рыб, а Козерога завораживает таинственность своей второй половины. Необычность Рыб положительно влияет на консервативного Козерога, который становится более открытым для всего нового. Этот увлекательный роман имеет все шансы превратиться в надежный и счастливый брак. Дева - Козерог Эта пара является одним из самых удачных сочетаний знаков зодиака. Они подходят друг другу эмоционально и интеллектуально, а одинаковые жизненные ценности приближают к нулю возможность ссор и конфликтов. Трудолюбие Козерога удачно дополняется практичностью Девы. А за кажущейся сухостью и будничностью каждый из них может искусно отыскать нежность и искреннюю привязанность. Это роман может продолжиться в не менее удачном браке. Овен - Козерог Споры будут постоянным спутником этих отношений. Роман обещает быть ярким, хотя и не без бурных сцен. Импульсивный Овен внесет разнообразие в размеренный темп жизни Козерога, а целеустремленность Козерога немного дисциплинирует Овна. Однако эту идиллию будет нарушать нежелание обоих идти хоть на какой-то компромисс. Без этого рано или поздно отношения сойдут на нет. Стрелец - Козерог Козерог и Стрелец – не самое удачное сочетание знаков зодиака. После того, как исчезнет эйфория влюбленности, Стрелец начнет казаться Козерогу слишком ветреным и легкомысленным, он даже захочет ограничить его свободу, но со Стрельцом обычно такое не проходит даром: он не терпит даже намеков на деспотию и сразу же ретируется. Роман если и будет продолжительным, то браком все равно вряд ли закончится. Лев - Козерог Лев и Козерог слишком разные, но все-таки если они вместе, то это неспроста. После того как эти противоположности притягиваются с магнетической силой, они также быстро начинают стремиться в разные стороны. Спокойного Козерога вводит в ступор эмоциональная напористость Льва, к тому же он отказывается льстить властному Льву, что неизменно приводит к конфликтам. Козерог - Козерог Оценить в полной мере достоинства одного Козерога может только другой Козерог. Гороскоп совместимости утверждает, что эта пара будет трудолюбивым тандемом, который будет наслаждаться обществом друг друга. Этой идиллии может помешать такая банальная вещь, как скука. Как уверяет гороскоп совместимости, женщина-Козерог менее подвержена апатии и всегда старается внести в обыденность элемент приятного сюрприза, чем скрашивает жизнь своего спутника. Рак - Козерог Этой паре не хватает взаимопонимания. Козерог и Рак ждут друг от друга разных вещей. Сдержанный Козерог устает от всплесков эмоций Рака, а Рак, в свою очередь, не может понять бесстрастия Козерога. Кроме того, Козерог пытается взять на себя роль лидера и это может заставить Рака окончательно замкнуться в себе. У этих отношений может быть шанс на длительное существование, только если каждый в паре будет уделять повышенное внимание желаниям другого, такой прогноз дает гороскоп совместимости Козерог Рак.

