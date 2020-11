Накануне участница телепроекта «Дом-2» на ТНТ Аня Мадан вложила в свои соцсети фотографию с расцарапанным лицом и ссадинами. Она сообщила подписчикам, что ее избила еще одна участница проекта Анастасия Балтер, которая, к слову, является уроженкой Уфы.

Photo: instagram.com Причина конфликта пока неизвестна. Вероятнее всего о ней нам расскажут в эфире, который покажут через неделю. Отметим, что Батлер отличается своей агрессией. Ранее из-за её поведения шоу покинула Мария Бондарь. Тем не менее, режиссеры проекта, скорее всего, не выгонят девушку, так как её эпатажное поведение привлекает внимание зрителей.

