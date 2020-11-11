Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова обратится в суд за слив интимных фото

Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова обратится в суд за слив интимных фото

Вчера, 14:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова намерена судиться с личностями, которые слили интимные фото в соцсети. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

По словам Сании Тимасовой, одно из крупных предприятий Башкирии пригласило девушку вместе с моделями её агентства на коммерческую фотосессию. В техническом задании на съемку были указаны требования по форме одежды моделей. Заказчики просили одеть шорты, маечки и купальники, однако в процессе начали настаивать на максимальной оголенности.

Фотографии интимного характера были сделаны одним из заказчиков и находились в телефоне всего в нескольких людей, однако уже на следующий день, по словам Сании Тимасовой, разлетелись по соцсетями и СМИ.

— Очень много вопросов к руководству предприятия, но с пятницы они перестали выходить на связь. Дальнейшее общение с руководством предприятия и пабликами, где разместили фото без нашего согласия, будет только в правовом поле, заявила она.

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