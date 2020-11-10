Российские селебрити встали на защиту Дзюбы после публикации его интимного видео

Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Кто из парней этим не занимается?! а девушки? и почему все молчат? написала в своём Instagram Светлана Лобода.