Российские селебрити встали на защиту Дзюбы после публикации его интимного видео

Российские селебрити встали на защиту Дзюбы после публикации его интимного видео

Вчера, 19:40Общество
Российские звёзды поддержали футболиста Артёма Дзюбу после того, как в сети появилось его интимное домашнее видео.

Напомним, 7 ноября в сеть попало видео интимного характера. Ролик был в телефоне Артёма Дзюбы, однако мошенники взломали устройство и опубликовали видео в интернете. После чего спортсмена отстранили от матчей, которые должны были пройти в ноябре. Тренер сборной Станислав Чересов заявил, что Дзюба не соответствует статусу игрока национальной сборной.

На сторону спортсмена встали Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Анфиса Чехова, Виктория Лопырева и другие российские знаменитости.

Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Кто из парней этим не занимается?! а девушки? и почему все молчат? написала в своём Instagram Светлана Лобода.

Певица отметила, что публичные люди становятся жертвами «любителей залезть в чужую спальню». Лобода также предложила поднять вопрос о праве на частную жизнь на государственном уровне. Филипп Киркоров заявил, что нельзя забывать про заслуги Артёма Дзюбы из-за утечки информации из личной жизни. Телеведущая Ксения Собчак сравнила новые этические стандарты с канонами СССР, где поведение человека обсуждалось партией.

Сам Артём Дзюба извинился и поблагодарил людей, которые поддержали его в трудную минуту.

Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, могу винить только себя, сказал спортсмен.

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