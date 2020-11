Астрологи предсказали удачу лишь трем знакам Зодиака

Астрологи составили гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака. Конечно, день не у всех сложится удачно, но не стоит отчаиваться, ведь уже на следующий день у вас появится возможность начать все с чистого листа.

Овну следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Овен считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы завтра могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Овну стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам. День не склоняет Тельца анализировать или вдаваться в подробности. Телец может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию завтра не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, завтра Тельцу не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе. Близнецам надо быть трижды осторожными – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Близнецам покажется, что шанс сам плывет к ним в руки, завтра им не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Близнецы смогут вернуться к тому, что задумали. Энтузиазм Рака способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Рак со своим усердным рвением завтра может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Раку поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Рака активности, стараться не проявлять излишнего рвнения. Звезды гороскопа советуют Льву расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Льву придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Льва завтра это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами! Деве необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ей все безразлично! На самом же деле эмоции Девы притупила рутина, и если она сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, завтра небольшая авантюра пойдет Деве на пользу, вернув ей свежее восприятие «здесь и сейчас». Любой механизм, винтиком которого являются Весы (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Весы, мешая сосредоточиться. Как результат, им будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет завтра ожидать от Весов подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем. Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Скорпиону действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Скорпион захочет решить завтра какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого. Стрельцу не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача завтра возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Стрельцу завтра достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны. Козерогу не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Козерог может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Козерога отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Козерог станет куда более внимательным и менее рассеянным. Водолею не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого завтра Водолей может хотя бы немного положиться, – это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать. Звезды гороскопа советуют Рыбам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Рыб к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Рыбам завтра не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ними охотно пойдут!

