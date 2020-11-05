Астрологи предсказали удачу лишь трем знакам Зодиака

Овну следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Овен считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы завтра могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Овну стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.