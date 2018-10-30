Рейтинг президента США снизился на 4% за неделю

Как сообщает газета «Известия» от 30 октября, такое падение популярности Трампа связано с реакцией президента США на последние события в стране и в мире.

По данным соцопроса, проведенного с 22 по 28 октября, 54% граждан Соединенных Штатов не одобряют политику своего президента.

6 ноября состоятся очередные выборы в конгресс США. Их итоги имеют решающее значение для будущего курса страны. В частности, может иметь место импичмент действующего президента в случае смены партии власти.