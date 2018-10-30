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Рейтинг президента США снизился на 4% за неделю
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis

Рейтинг президента США снизился на 4% за неделю

Сегодня, 19:57Политика
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