Собственники жилья будут по-новому платить за воду, свет и тепло

Минстрой России разработал законопроект о прямых расчётах между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями.

Законопроект о прямых расчётах между собственниками жилья и поставщиками ресурсов в ближайшее время поступит на рассмотрение Госдумы, сообщают «Известия». Разработчиками поправок в законодательство стали специалисты Минстроя России, в случае если их примут основным нововведением станет исключение управляющих компаний (УК) из механизма оплаты за воду, свет, тепло и другие ресурсы.

Законопроект призван помочь ресурсникам избежать задержек при оплате услуг, из-за присутствия в цепочке лишнего звена. Также статистика говорит о том, что зачастую деньги, уплаченные жильцами, оседают на счетах УК. Так в Уфе собственники жилья задолжали управляющим компаниям 2,4 млрд рублей, в свою очередь организации ЖКХ должны поставщикам тепла, света и воды в два раза больше - 4,8 млрд рублей, эти цифры в апреле этого года озвучил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Андрей Федосов.

По мнению руководителя общества защиты прав жильцов «Правоград» Вадима Белякова, минстрой «изобретает велосипед».

- Законодательство уже давно позволяет платить напрямую поставщикам коммунальных услуг, что реализовано в некоторых районах Уфы. Непонятно зачем минстрой делает двойную работу, если для того, чтобы решить этот вопрос, достаточно заглянуть в жилищный и гражданский кодекс, - считает Вадим Беляков.

Также недоумение эксперта вызвали суммы долга жителей и управляющих организаций.