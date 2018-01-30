Власти Башкирии изъявили желание стать бережливыми

Глава региона Рустэм Хамитов заявил о намерении внедрить в органах власти Башкирии проект «Бережливое правительство».

Сегодня, 30 января, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководителем проекта Госкорпорации «Росатом» Владимиром Арженцовым для обсуждения перспектив реализации на территории республики проектов «Бережливое правительство» и «Бережливая поликлиника».

Обе программы являются аналогами известной японской теории бережливого производства, в рамках которой проводится тщательный анализ состояния рабочих мест и набора действий, совершаемых каждым сотрудником, а затем просчитывается оптимальная модель его поведения. Говоря проще, в итоге должно сократиться число совершаемых им операций и повыситься производительность труда за один и тот же отрезок времени.

- Мы действительно серьезно настроены на то, чтобы реализовать проект «Бережливое правительство» в республике, - с ходу обрадовал собеседника Рустэм Хамитов и добавил, что у башкирской стороны уже есть предметные предложения насчет структур, которые подключатся к данному нововведению.

- Мы понимаем, что с реализацией этого проекта мы должны выйти на новый этап совершенствования управленческой системы Республики Башкортостан, - уточнил глава региона.

В ходе встречи прозвучала информация о том, что «Росатом» уже внедряет «Бережливое правительство» в пяти регионах России. И чиновники по-своему гордятся результатами.

При этом Рустэм Хамитов объяснил, для чего в Башкирии нужно «Бережливое правительство».

- Мы понимаем, что сегодня ряд наших правительственных, муниципальных структур, предприятий, которые принадлежат республике, работают по старинке, во многом еще на эмоциях, не системно. А «Бережливое правительство» поможет нам привести всё в систему и добиться новых результатов. Так что будем трудиться в этой части, - сообщил он.

В свою очередь Владимир Арженцов поведал об успехах чиновников, которые уже вовсю учатся бережливой деятельности.

- 16 февраля у нас первая контрольная точка для тех регионов, с которыми мы начали работать раньше. Рязанская область первая сделала отчет. Здесь можно уже посмотреть, каких успехов добиваются в тех министерствах, которые были включены в проект, - уточнил гость.

По его словам, к данному проекту подключается всё больше правительственных структур. Среди них - чиновники Кировской области, Северной Осетии, Рязанской области, Адыгеи, Ханты-мансийского автономного округа. В некоторых регионах в проект вошли целиком города – например, Владикавказ, Майкоп.

Глава Башкирии в ходе разговора дал понять, что данному проекту в Башкирии однозначно быть.