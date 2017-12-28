Правительство Башкирии создало новую структуру - транспортную дирекцию

Одной из основных целей ее создания является реализация крупных инвестиционных проектов в дорожно-транспортной отрасли.

Сегодня, 28 декабря, стало известно, что распоряжением премьер-министра республики Рустэма Марданова от 25 декабря текущего года в регионе создано новое ведомство – Транспортная дирекция РБ, имеющая статус государственного казенного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба правительства РБ.

В документе отмечено, что главной задачей нового ведомства станут подготовка, структурирование и сопровождение инвестиционных проектов дорожно-транспортной отрасли.