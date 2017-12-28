Правительство Башкирии создало новую структуру - транспортную дирекцию
Сегодня, 18:40ПолитикаТатьяна Майорова
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Одной из основных целей ее создания является реализация крупных инвестиционных проектов в дорожно-транспортной отрасли.
Сегодня, 28 декабря, стало известно, что распоряжением премьер-министра республики Рустэма Марданова от 25 декабря текущего года в регионе создано новое ведомство – Транспортная дирекция РБ, имеющая статус государственного казенного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба правительства РБ.
В документе отмечено, что главной задачей нового ведомства станут подготовка, структурирование и сопровождение инвестиционных проектов дорожно-транспортной отрасли.
В распоряжении отмечено, что учредителем новой структуры является Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, который должен в месячный срок решить вопрос с укомплетованием штатов дирекции и прочие организационные вопросы.
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