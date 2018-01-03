Правительство Башкирии отчиталось о работе служб ЖКХ в новогодние праздники

В новогодние праздники службы ЖКХ пока работают в штатном режиме. С начала года в регионе произошло лишь три инцидента.

Как сообщил сегодня на первом в новом году заседании правительства вице-премьер Николай Хорошилов, предприятия ЖКХ функционируют в режиме повышенной готовности. В любой момент готовы подключиться к ликвидации аварий более 500 бригад, подготовлено 297 источников резервного электропитания, запасено 44 тысячи тонн резервного топлива.

Также в полной готовности в ожидании снегопадов находится снегоуборочная техника: только в Уфе 410 единиц, кроме этого, ещё 845 единиц по всей республике готовы выйти на расчистку улиц и дорог от снега. В начале 2018 года по линии «Башкиравтодора» закупается ещё 49 единиц снегоуборочной техники для работы в Уфе.