Правительство Башкирии отчиталось о работе служб ЖКХ в новогодние праздники
Как сообщил сегодня на первом в новом году заседании правительства вице-премьер Николай Хорошилов, предприятия ЖКХ функционируют в режиме повышенной готовности. В любой момент готовы подключиться к ликвидации аварий более 500 бригад, подготовлено 297 источников резервного электропитания, запасено 44 тысячи тонн резервного топлива.
Также в полной готовности в ожидании снегопадов находится снегоуборочная техника: только в Уфе 410 единиц, кроме этого, ещё 845 единиц по всей республике готовы выйти на расчистку улиц и дорог от снега. В начале 2018 года по линии «Башкиравтодора» закупается ещё 49 единиц снегоуборочной техники для работы в Уфе.
Хорошилов сообщил, что отрасль работает в штатном режиме, на сегодняшний день произошло только три инцидента: 30 декабря в Орджоникидзевском районе Уфы был нарушен на один час режим водоснабжения, 31 декабря на полчаса отключилась электроэнергия в 15 домах Бурзянского района, 1 января в Чемагушевском районе без света на один час остались порядка 36 домов.