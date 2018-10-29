Константин Сухарев стал депутатом городского Совета Уфы
Сегодня, 16:18ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Вконтакте
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Он занял вакантное место, которое образовалось после выборов в Госсобрание Башкирии.
Сегодня на заседании городского Совета Уфы депутаты решили, кто заменит депутата Вячеслава Рябова, которого на выборах в Госсобрание Башкирии избрали депутатом башкирского парламента.
Вакантное место в соответствии с законодательством перешло Константину Сухареву, зарегистрированному кандидату в депутаты городского Совета Уфы от партии ЛДПР. Вячеслав Рябов был избран ранее в уфимский горсовет от этой же партии.
Константин Сухарев — отец депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева. Ранее он был известен тем, что отстаивал права жителей уфимского микрорайона Максимовка, которые жаловались на ухудшение экологической ситуации в связи с добычей нефти рядом с жилыми домами.
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