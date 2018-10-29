Константин Сухарев стал депутатом городского Совета Уфы

Сегодня на заседании городского Совета Уфы депутаты решили, кто заменит депутата Вячеслава Рябова, которого на выборах в Госсобрание Башкирии избрали депутатом башкирского парламента.

Вакантное место в соответствии с законодательством перешло Константину Сухареву, зарегистрированному кандидату в депутаты городского Совета Уфы от партии ЛДПР. Вячеслав Рябов был избран ранее в уфимский горсовет от этой же партии.