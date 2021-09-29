Путин и Эрдоган не намерены обсуждать тему Крыма

Вопросы, связанные с Крымом, в ходе переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи рассматривать не будут. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из заявления официального представителя Кремля следует, что Владимиру Путину «нечего обсуждать» с Реджепом Тайипом Эрдоганом в плане Республики Крым. Об этом пишут корреспонденты информационного издания RT. «Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», — уточнил Песков. Реджеп Тайип Эрдоган ранее стал участником общеполитических дебатов в рамках 76-й по счету сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент Турецкой Республики в очередной раз заявил, что его страна отказывается считать полуостров российским. Выступление Эрдогана прокомментировал впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что систематические высказывания президента Турции на тему Крыма не разрушают перспективы его успешного визита в Российскую Федерацию, намеченного на 29 сентября текущего года. Республика Крым воссоединилась с Россией по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Подавляющее большинство местных жителей тогда высказались «за».

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