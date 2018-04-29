Лидер коммунистов Башкирии: Мы идем к политическому кризису

На 25-й партийной конференции Башкирского отделения КПРФ председатель рескома БРО КПРФ Юнир Кутлугужин отчитался о деятельности компартии в республике. Разумеется, речь зашла и о выборах.

По словам Кутлугужина, на выборах в Госдуму коммунисты в Башкирии поставили рекорд среди регионов по абсолютному числу голосов - собрав 395 000 голосов.

- На выборах президента России кандидат от КПРФ набрал в Башкирии более 12 процентов голосов, - сказал Юнир Кутлугужин. - Это больше, чем в среднем по России. Но если сравнить с выборами в 2012 году, то мы снизили результат почти на треть. Это нас не красит.

Лидер коммунистов Башкирии оценил ситуацию в стране после выборов. Он обратил внимание на демографические показатели.

- В 2017 году в стране умерло на 134 тысячи больше, чем родилось. На северо-востоке Башкирии сейчас насчитывается около 60 тысяч трудоспособного населения. Через 10-12 лет ожидается вдвое меньше. И это касается и других районов.

- В некоторых районах уже обрабатывают только половину сельхозугодий, а что будет через 10 лет? - спросил он.

По мнению Кутлугужина, после выборов страна может от экономического кризиса перейти к политическому. Это связано с тем, что Россия во внешней политике стала самостоятельной, но во внутренней политике положение не изменилось. Все направлено на защиту интересов капитала , причем в ключевых отраслях российской экономики доля иностранного капитала составляет от 45 до 90 процентов.