Юнир Кутлугужин: Были сообщения о вбросах на трех участках в Башкирии

14.30 – Штаб КПРФ на улице З. Валиди. Не очень многолюдно, но видно, что люди заняты делом. Разговариваем с первым секретарем рескома КПРФ Юниром Кутлугужиным.

- Разобрались с ситуацией по «подставным» наблюдателям от КПРФ? Сколько жалоб было?

- Разбираемся. В Уфе с утра к нам пришли человек двадцать, говорят, их не пустили на участки наблюдателями из-за того, что там уже есть от КПРФ.

- А те, кто пришли первыми, они не от вас?

- Стали разбираться, доверенные лица поехали по указанным участкам. Оказалось, что они не направляли этих людей. Теперь разбираемся. Отзываем тех, кто пришел первыми, такое право у доверенных лиц кандидата есть. Они могут пять раз в день менять своих наблюдателей.

- Поступали ли жалобы на нарушения?

- Да. Были сообщения с УИК №№ 63, 195 и 388 о том, что там были осуществлены вбросы сотрудниками самих избирательных комиссий. По этим сообщениям направим жалобы в прокуратуру и следственный комитет.

На одном из участков в Стерлитамаке (УИК № 3461) женщина (Тамара Егоркина – прим.) пришла голосовать, а ей говорят, что ее бюллетень уже выдан.

Есть сообщение о том, что избирателю отказались выдавать бюллетень на башкирском языке.

Жалобу в следственный комитет мы написали по факту «тренировки» на УИК № 34 в Белебеевском районе. Там 17 марта якобы проходила тренировка, и членов УИК просили расписаться на чистых бланках.

- Вы думаете, что потом там можно вписать нужные итоги голосования?