Экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов купил внедорожник за 7,5 млн рублей

Пока ряд высокопоставленных и рядовых сотрудников подразделений ГИБДД в Башкирии проходят по одному большому уголовному делу, их бывший руководитель, а ныне депутат Госдумы Динар Гильмутдинов приобрел новый премиальный внедорожник.

Депутат госдумы от Башкирии и экс-глава УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов приобрел новый внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 300. Стоимость такого автомобиля может варьироваться от 8,1 до 14 миллионов рублей, в зависимости от комплектации. О своем приобретении Динар Гильмутдинов рассказал в разговоре с MKset. - В связи со своим служебным положением я много лет ездил с водителем на рабочем автомобиле. Было много поездок по республике, сам лично постоянно выезжал на места ДТП, часто менялся со своими водителями и в сложных погодных условиях был за рулём сам, я проехал в общей сложности за время своей работы более 2 млн км по республике и благодарен своим водителям и транспортным средствам за надёжность и безопасную езду без происшествий, - рассказал депутат. Гильмутдинов также поделился тем, что с детства он испытывает особую любовь к автомобилям. - С детства отечественным автопромом, а когда у меня была Toyota Hilux, которую я называл "мой грузовик", я проехал всё бездорожье республики и сейчас отдал предпочтение этой марке, - подметил он. Динар Гильмутдинов также назвал стоимость автомобиля, которая составил семь с половиной миллиона рублей, однако добавил, что машина была взята в кредит на пять лет. Как известно, зарплата депутатов Государственной Думы позволяет приобрести себе такую дорогостоящую покупку, тем более в кредит. Но примечательной она становится на фоне целого ряда уголовных дел, возбужденных против сотрудников ГИБДД Башкирии, обвиняемых в коррупции. Так например, у заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (МРЭО ГИБДД МВД по РБ) Айдара Гиндуллина было обнаружено имущество оцененное в 24 млн. рублей, из которых на 14 млн рублей было приобретено 23 автомобиля. У его начальника, Ильдуса Шайбакова, было обнаружено имущество на 44 млн. рублей, приобретенное на неустановленные доходы. В настоящий момент он находится в розыске. Большинство уголовных дел против сотрудников ГИБДД Башкирии было возбуждено еще в то время, когда Гильмутдинов возглавлял региональное управление ГИБДД.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter