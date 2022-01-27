Экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов купил внедорожник за 7,5 млн рублей

Экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов купил внедорожник за 7,5 млн рублей
Экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов купил внедорожник за 7,5 млн рублей
27 января, 19:18ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Пока ряд высокопоставленных и рядовых сотрудников подразделений ГИБДД в Башкирии проходят по одному большому уголовному делу, их бывший руководитель, а ныне депутат Госдумы Динар Гильмутдинов приобрел новый премиальный внедорожник.

Депутат госдумы от Башкирии и экс-глава УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов приобрел новый внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 300. Стоимость такого автомобиля может варьироваться от 8,1 до 14 миллионов рублей, в зависимости от комплектации. О своем приобретении Динар Гильмутдинов рассказал в разговоре с MKset.

- В связи со своим служебным положением я много лет ездил с водителем на рабочем автомобиле. Было много поездок по республике, сам лично постоянно выезжал на места ДТП, часто менялся со своими водителями и в сложных погодных условиях был за рулём сам, я проехал в общей сложности за время своей работы более 2 млн км по республике и благодарен своим водителям и транспортным средствам за надёжность и безопасную езду без происшествий, - рассказал депутат.

Гильмутдинов также поделился тем, что с детства он испытывает особую любовь к автомобилям.

- С детства отечественным автопромом, а когда у меня была Toyota Hilux, которую я называл "мой грузовик", я проехал всё бездорожье республики и сейчас отдал предпочтение этой марке, - подметил он.

Динар Гильмутдинов также назвал стоимость автомобиля, которая составил семь с половиной миллиона рублей, однако добавил, что машина была взята в кредит на пять лет.

Как известно, зарплата депутатов Государственной Думы позволяет приобрести себе такую дорогостоящую покупку, тем более в кредит. Но примечательной она становится на фоне целого ряда уголовных дел, возбужденных против сотрудников ГИБДД Башкирии, обвиняемых в коррупции. Так например, у заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (МРЭО ГИБДД МВД по РБ) Айдара Гиндуллина было обнаружено имущество оцененное в 24 млн. рублей, из которых на 14 млн рублей было приобретено 23 автомобиля. У его начальника, Ильдуса Шайбакова, было обнаружено имущество на 44 млн. рублей, приобретенное на неустановленные доходы. В настоящий момент он находится в розыске.

Большинство уголовных дел против сотрудников ГИБДД Башкирии было возбуждено еще в то время, когда Гильмутдинов возглавлял региональное управление ГИБДД.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы