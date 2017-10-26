Наталья Поклонская заявила о своей победе над «Матильдой»
Сегодня, 17:29Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спустя сутки после премьеры нашумевшего фильма «Матильда» его главная противница депутат Наталья Поклонская сделала неожиданное заявление.
Как пишет издание Dni.ru, она считает себя выигравшей в этой борьбе, хотя картина вышла в прокат.
Поклонская обратилась к публике через канал на YouTube. По ее словам, во всей этой истории победил не режиссер Учитель и его фильм, в верующие, в том числе, представители православия и мусульманства. А также 100 тысяч человек, поддержавшие петицию против проката киноленты.
Свои слова депутат аргументировала тем, что в день премьеры «Матильды», 24 октября, возле кинотеатров была выставлена охрана. По мнению Поклонской, авторы и сторонники проекта боялись сами себя и правды.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей