Наталья Поклонская заявила о своей победе над «Матильдой»

Спустя сутки после премьеры нашумевшего фильма «Матильда» его главная противница депутат Наталья Поклонская сделала неожиданное заявление.

Как пишет издание Dni.ru, она считает себя выигравшей в этой борьбе, хотя картина вышла в прокат.

Поклонская обратилась к публике через канал на YouTube. По ее словам, во всей этой истории победил не режиссер Учитель и его фильм, в верующие, в том числе, представители православия и мусульманства. А также 100 тысяч человек, поддержавшие петицию против проката киноленты.