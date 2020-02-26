Hyundai представила обновленную версию i30

Кроме этого, в i30 теперь изменится дизайн колесных дисков, а в салоне будет установлена цифровая панель приборов с развлекательной системой. Автомобиль также оснащен беспроводным зарядным устройством.

Обновленный хетчбэк получил двигатель мощностью 120, 136 или 160 лошадиных сил с объемом 1,1,6 или 1,5 литров соответственно. При этом он может быть укомплектован электрическим мотором, который подключается во время движения и снимает нагрузку с основного. Коробка передач у автомобиля - роботизированная или механическая.