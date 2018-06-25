Виктор Зимин пригласил на выпускной бал всю молодежь Хакасии

По данным издания «Хакасия-Информ» , часть билетов получили молодые блогеры, опубликовавшие в социальных сетях свои видеозаписи и слайд-шоу о жителях республики и достопримечательностях.

На праздничном концерте выступил популярный в молодежной среде рэп-исполнитель лейбла «Black Star Inc.» Мот. Когда концерт закончился, на сцену поднялся глава Хакасии Виктор Зимин и поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей Единого государственного экзамена. Он выразил слова благодарности учителям и родителям за воспитание замечательной молодежи. Зимин назвал выпускников гордостью и будущим Хакасии и России.