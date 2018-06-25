Виктор Зимин пригласил на выпускной бал всю молодежь Хакасии

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В Хакасии уже третий год проходит праздник, посвященный выпускникам. В этом году глава республики Виктор Зимин предложил открыть двери спортивного комплекса «Саяны» не только для выпускников и их родителей, но и для творческой молодежи.
По данным издания «Хакасия-Информ», часть билетов получили молодые блогеры, опубликовавшие в социальных сетях свои видеозаписи и слайд-шоу о жителях республики и достопримечательностях.
На праздничном концерте выступил популярный в молодежной среде рэп-исполнитель лейбла «Black Star Inc.» Мот. Когда концерт закончился, на сцену поднялся глава Хакасии Виктор Зимин и поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей Единого государственного экзамена. Он выразил слова благодарности учителям и родителям за воспитание замечательной молодежи. Зимин назвал выпускников гордостью и будущим Хакасии и России.
После праздника в небо был запущен красочный салют.
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