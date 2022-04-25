Новые назначения в правительстве и отключение горячей воды: Главное за 25 апреля

Сегодня стало известно, что советником Радия Хабирова по патриотическому воспитанию был назначен ветеран боевых действий в Сирии Валентин Солодовник. Глава региона отметил, что Солодовник является «блестящим офицером с большим боевым опытом». Также сегодня стало известно, что анонсированная ранее церемония поднятия флага в школах республики прошла сегодня в четырёх школах Башкирии. Данная акция уже проводится в ряде регионов, а в начале прошлой недели о необходимости её внедрения высказался Радий Хабиров.
Также сегодня стало известно, что один из магазинов сети «Декатлон» приостановит свою работу в столице республики. Речь идёт о магазине на Рубежной, в то же время отмечается, что и второй магазин, расположенный близ ТРЦ Планета пока продолжает свою работу, однако и его скорое закрытие не исключается. Причиной этому называют «внешние условия», которые затрудняют логистику французской компании.
Приближается череда майских праздников. Многие жители республики уже в эти выходные отправились на природу. О том, как выглядит сейчас одно из любимых мест уфимцев для активного отдыха сейчас — Парк лесоводов, корреспондент Mkset рассказал здесь. Также сегодня стало известно, кто из звезд российской эстрады будет развлекать уфимцев на грядущий День Победы. На сцене у Конгерсс-холла 9 мая выступят Николай Басков и Лев Лещенко.
Mkset отправился посмотреть, как выглядит сейчас печально известная усадьба Бухартовских. В начале минувшей недели о необходимости сохранить памятник архитектуры высказался глава региона Радий Хабиров. О неожиданных находках, обнаруженных в доме после пожара, а также о том, кем был Генрих Бухартовский и каким стал сейчас уникальный особняк, можно прочитать здесь.
Стало известно, когда в республике начнётся отключение горячей воды. Плановое отключение стартует уже с 16 мая. Одновременно с этим стало известно, когда в Уфе начнут работать фонтаны — 1 мая состоится «Фестиваль фонтанов» в музыкальном сопровождении классических произведений.