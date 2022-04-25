Костры на газоне и вонь от биотуалетов: что происходит в уфимском парке Лесоводов

«Наслаждайся жизнью, будь добр и внимателен к другим! И береги природу!» — говорится в социальных сетях на официальной странице Парка лесоводов в Уфе. Мы отправились на поляну Уварова чтобы посмотреть, как отдыхают жители города в шашлычный сезон и берегут ли они природу.

На территории Парка лесоводов расположены спортивные площадки (две футбольные и по одной баскетбольной и волейбольной) на Шкитинской поляне, снаряды для занятия спортом, детская площадка, беседки и вольерное хозяйство с животными. Но самое излюбленное место уфимцев — поляна Уварова с мангальной зоной. Именно там практически каждый день с начала «шашлычного» сезона наблюдается большое скопление людей. Согласно исследованию рекреационной нагрузки на территории парка имени Лесоводов Башкирии, заповедная зона испытывает большую нагрузку из-за огромного числа посетителей. В лесу городские жители оставляют большое количество мусора. И это несмотря на то, что зона является лесным фондом и подлежит охране, так как является особой природной территорией. Также известно, что парк должен быть предназначен не для мангального отдыха с алкоголем, а для научно-исследовательской деятельности ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум». Мангальная зона для пикников и автостоянка на поляне Уварова была обустроена еще в 2014 году. На момент открытия территория была покрыта зеленой травой, которую косили под газон. Сейчас и косить уже нечего — на каждом шагу следы от костров. Посетители устраивают пепелища на земле из-за нехватки мангальных зон — их всего 15 по всему периметру. Шашлыки жарят на таких самодельных мангалах из камней и кирпичей. Выглядит, мягко говоря, не очень эстетично и культурно. Вместо стола некоторые используют коробы для песка, которые были установлены на случай пожара. По словам отдыхающих, в биотуалеты никто не ходит — их попросту не убирают. За несколько метров до туалета уже чувствуется резкий зловонный запах. Еще в декабре 2021 года на пресс-завтраке КоммерсантЪ-Уфа власти обсуждали вопрос по благоустройству заповедной территории. Тогда на этот счет высказалась экс-заместитель начальника главархитектуры региона Ольга Сарапулова. Она подчеркнула, что вопрос с разжиганием костров стоит достаточно остро — люди на поляне оставляют за собой мусор, а лес буквально каждый день задыхается в мангальном дыму. Такой «культурный» отдых нарушает целостную экосистему леса и наносит вред природе. К слову, для того чтобы земля восстановилась от одного костра, требуется несколько лет. Тогда было предложено установить платные мангальные зоны, но почему-то инициатива осталась на уровне обсуждений. Будут ли власти делать шаги к тому, чтобы сохранить рекреационную зону и исключить опасный для природы отдых — неизвестно.

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