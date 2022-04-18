«Надо приучать»: Хабиров поручил поднимать флаги в школах Башкирии

Данную инициативу Минпросвещения уже реализуют в ряде регионов России, видимо пришел черед и Башкирии, об этом сообщил глава региона на оперативке в правительстве Башкирии 18 апреля.

Правительство России не так давно, а именно 13 апреля заявило о намерении обеспечить все школы страны государственной символикой, а конкретно флагами. Делать это собираются в рамках национального проекта «Образование». Мало того, тогда же, 13 апреля было подписано и соответствующее постановление. Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии присоединился к общефедеральной инициативе, которую уже начал реализовывать ряд регионов. Как и сказано выше, в Башкирии это не местная инициатива, а предложение Минпросвещения. «Это наша первостепенная задача, вам срок неделя. Это могут быть еженедельные линейки, иные мероприятия с поднятием флага. Нам надо приучать наших школьников, наших детей к уважению государственных символов, как это должно быть в нормальной крепкой стране», — заявил Хабиров. Причем реализовывать данную инициативу начнут буквально со дня на день, по завершении нынешней рабочей недели в Башкирии, как и по всей России начнутся продолжительные майские праздники и уже после них школы Башкирии должны быть обеспечены государственной символикой. Хабиров четко дал понять, что «ждать тут не нужно». «Заработать» такая инициатива должна уже после майских праздников. Как отметил глава Башкирии, «ждать тут не нужно».

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