В Уфе магазин Decathlon приостановит свою работу 16 мая

Стало известно, что магазин Decathlon временно приостановит свою работу 16 мая. Речь идет о торговой точке на улице Рубежной — недалеко от ТРЦ «Мега».
Как уточняет издание «РБК-Уфа», второй магазин на улице Энтузиастов, который располагается уже рядом с ТРЦ «Планета», продолжит работу. Однако не исключается возможность того, что и он может закрыться.
Известно, что причиной для приостановки деятельности послужили внешние условия, которые не позволяют обеспечить поставку товаров.
Напомним, что о закрытии 57 магазинов Decathlon впервые стало известно в последних числах марта.