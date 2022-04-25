В Уфе магазин Decathlon приостановит свою работу 16 мая

В Уфе магазин Decathlon приостановит свою работу 16 мая
В Уфе магазин Decathlon приостановит свою работу 16 мая
Вчера, 16:10ОбществоФото: Яндекс.Карты
Магазин Decathlon на Рубежной приостановит свою работу 16 мая, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на пресс-службу магазина.

Стало известно, что магазин Decathlon временно приостановит свою работу 16 мая. Речь идет о торговой точке на улице Рубежной — недалеко от ТРЦ «Мега».

Как уточняет издание «РБК-Уфа», второй магазин на улице Энтузиастов, который располагается уже рядом с ТРЦ «Планета», продолжит работу. Однако не исключается возможность того, что и он может закрыться.

Известно, что причиной для приостановки деятельности послужили внешние условия, которые не позволяют обеспечить поставку товаров.

Напомним, что о закрытии 57 магазинов Decathlon впервые стало известно в последних числах марта.

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