В школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага

В школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага
В школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага
Вчера, 11:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В четырех школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага России и Башкирии, сообщает «Башинформ».

Стало известно, что в четырех школах региона была проведена церемония поднятия флага России и Башкирии. В частности, на церемонии в уфимской школе присутствовали министр образования республики Айбулат Хажин. Об этом сообщает «Башинформ».

Отметим, что после завершения майских праздников проводить данную церемонию в школах намерены еженедельно.

Напомним, что 13 апреля Правительство России постановило обеспечить все школы флагами. Так, глава Башкирии на оперативном совещание в ЦУРе заявил, что данное мероприятие необходимо для приучения школьников «к уважению государственной символики».

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