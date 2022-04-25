В школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага

Стало известно, что в четырех школах региона была проведена церемония поднятия флага России и Башкирии. В частности, на церемонии в уфимской школе присутствовали министр образования республики Айбулат Хажин. Об этом сообщает «Башинформ».
Отметим, что после завершения майских праздников проводить данную церемонию в школах намерены еженедельно.
Напомним, что 13 апреля Правительство России постановило обеспечить все школы флагами. Так, глава Башкирии на оперативном совещание в ЦУРе заявил, что данное мероприятие необходимо для приучения школьников «к уважению государственной символики».