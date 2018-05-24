Муфтий ДУМ Москвы прокомментировал ситуацию вокруг национальных языков

- В СССР активно развивалось просвещение и образование. Страна финансировала это направление, комплектовала школы всем необходимым: педагогами, учебными материалами и оборудованием. Русский язык в этот период объединил страну, через него в регионы шли знания, - сказал в интервью ИА REGNUM Альбир хазрат Крганов. — В ряде мусульманских регионов до советского периода просвещение и знание приходили через религию — изучение арабского языка, юридических наук (шариата), астрономии и других сопутствующих дисциплин. При мечетях работали мектебе и медресе.

В зависимости от статуса территории в ряде национальных республик были либо национальные классы и школы, либо предметы по изучению национальных языков. В полиэтничных республиках это не давало гарантии, что каждый будет изучать именно свой родной язык, часто это были языки титульной нации региона. Судопроизводство в союзных республиках шло на национальном языке.

Хазрат прокомментировал и положение с изучением национальных языков в средней школе в последние годы.

- Государство поддерживает право каждого на национальное самовыражение, культуру, язык, предоставляет возможность изучения родного языка в школе, - сказал Альбир хазрат. - Полиэтничность регионов нашей страны многократно возросла. В России проживают выходцы из бывших союзных республик: армяне, узбеки, таджики, киргизы, украинцы. Как быть с правами родителей, являющихся законопослушными мигрантами, которые стали уже гражданами страны, дети которых учатся в российских школах? Возможность удовлетворить их заявления в обязательном порядке в большинстве случаев объективно отсутствует.

Необходимо думать о всех жителях страны, и здесь ответ очевиден, нужно избавить правоприменительную практику от политизированных провокаций.

Что касается законопроекта о самостоятельном выборе родителями изучения национальных языков, Альбир хазрат отметил следующее:

- Думаю, в школах населенных пунктов с компактным проживанием той или иной национальности вопросов не возникнет - родители выберут родной язык для своих детей, - считает Альбир хазрат. - В больших городах, возможно, вопросы возникнут. Это экзамен на зрелость гражданского общества в лице национальных организаций, это относится к семье, в которой воспитывается ребенок. Интеллигенция, общественные активисты должны активно вовлекать и разъяснять вопрос о важности обучения родному языку. Сам народ должен желать этого, искусственно и под нажимом мы не сохраним основы языковой культуры.

Подчеркиваю, нельзя излишне политизировать этот вопрос, переводить его в конфликтную плоскость, раскалывать общество. Все, кто рассуждает о праве человека на изучение родного языка, должны чувствовать ответственность. Закон провозглашает право на свободное изучение родного языка, устанавливает основы правового режима его реализации. Государство обязано создавать гарантии для реализации этого права в сотрудничестве с институтами гражданского общества, общественностью. И здесь очень нужны методы убеждения, терпеливого культивирования интереса к родному языку, культуре и традициям.