Москва не уверена в том, что администрация нового американского президента готова заниматься улучшением отношений с Российской Федерацией.

Издание iz.ru сообщает, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выразил неуверенность в том, что новая команда правительства США займется улучшением отношений с Россией. При этом заместитель министра заявил, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона направлены на ухудшение.

