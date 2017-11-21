Всероссийский молодежный форум Госдумы проходит в Москве

В столице открылся первый Всероссийский молодежный форум Государственной Думы РФ.

Участие в нем принимают как молодые парламентарии, так и ученые и муниципальные депутаты, а также представители власти, сообщают Dni.ru. На каждой площадке форума присутствуют эксперты – представители Госдумы и бизнеса, а также профильных министерств.

Всего на форуме представлено 18 площадок, на которых молодые парламентарии могут поделится своими законодательными инициативами. Сами участники убеждены, что мероприятие собрало людей, которые уже добились значительных успехов, а регионы представляет будущая политическая элита.

Эксперты отмечают, что проведение форума такого уровня – свидетельство того, что государство готово пойти на диалог с молодежью. Отметим, что на мероприятии задействованы волонтеры, они в частности, оказывают всю необходимую помощь людям с ограниченными возможностями.

Госдума рассчитывает создать пул, куда войдут инициативные молодые люди, уже сегодня участники форума могут предложить для обсуждения свои пути развития страны. Напомним, что парламентский форум – это первое мероприятие такой направленности, которое проводит нижняя палата. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, делегатам нужно найти решения тех проблем, которые сегодня волнуют россиян.

Еще одна составляющая форума – дидактическая. Молодежь должна понимать, как устроена система парламентаризма в стране, как происходит процесс принятия решений.

Всего в работе первого Всероссийского молодежного парламентского форума принимают участие 400 человек, их работа будет происходить в тематических группах.

Каждый участник подготовит доклад и выступит на пленарном заседании.