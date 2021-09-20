Глава Башкирии поблагодарил всех, кто обеспечивал порядок и безопасность на выборах

Глава Башкирии поблагодарил всех, кто обеспечивал порядок и безопасность на выборах
Глава Башкирии поблагодарил всех, кто обеспечивал порядок и безопасность на выборах
Вчера, 10:07ПолитикаФото: vk.com
Соответствующую публикацию Хабиров выложил у себя в социальных сетях.

Радий Хабиров у себя в социальных сетях поблагодарил сотрудников МВД и Росгвардии, а также МЧС и медиков, которые работали на выборах и, по словам главы, обеспечивали порядок и безопасность для жителей республики.

— Ночь выборов… пользуясь случаем, хотел поблагодарить тысячи сотрудников МВД и Росгвардии, МЧС, медиков, обеспечивавших порядок и безопасность для сотен тысяч жителей республики на этих выборах, — пишет Хабиров.

Ранее мы писали, что глава Башкирии заявил, что сами выборы прошли «ровно и спокойно», а нарушения являются неотъемлемой частью политической борьбы, которая еще и свидетельствует и о активной политической жизни Башкирии.

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