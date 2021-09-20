Глава Башкирии поблагодарил всех, кто обеспечивал порядок и безопасность на выборах

Радий Хабиров у себя в социальных сетях поблагодарил сотрудников МВД и Росгвардии, а также МЧС и медиков, которые работали на выборах и, по словам главы, обеспечивали порядок и безопасность для жителей республики.
— Ночь выборов… пользуясь случаем, хотел поблагодарить тысячи сотрудников МВД и Росгвардии, МЧС, медиков, обеспечивавших порядок и безопасность для сотен тысяч жителей республики на этих выборах, — пишет Хабиров.
Ранее мы писали, что глава Башкирии заявил, что сами выборы прошли «ровно и спокойно», а нарушения являются неотъемлемой частью политической борьбы, которая еще и свидетельствует и о активной политической жизни Башкирии.