Иностранные СМИ рассказали о двух сценариях борьбы США с Россией

Так первый сценарий предусматривает силовой вариант решения проблемы, второй — экономическое давление. Об этом пишет RNS.

Автор статьи на польском портале Myśl Polska Антоний Конюшевский уверен, что силовая атака всеми доступными средства США невыгодна. В ответ Российская Федерация может нанести ядерный удар. А вот экономические санкции другое дело. Благодаря введению ограничений Белый дом может добиться смены власти в РФ.

Остановить экспансию Китая США уже не могут. Пекин не находится в зоне досягаемости Вашингтона. Белому дому необходимо подчинить Россию и ее геополитическое пространство. Речь в первую очередь идет о ресурсах в Арктике, отметил Конюшевский.