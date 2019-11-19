Иностранные СМИ рассказали о двух сценариях борьбы США с Россией
Польские средства массовой информации сообщают, что у Вашингтона есть два способа противостояния с Москвой.
Так первый сценарий предусматривает силовой вариант решения проблемы, второй — экономическое давление. Об этом пишет RNS.
Автор статьи на польском портале Myśl Polska Антоний Конюшевский уверен, что силовая атака всеми доступными средства США невыгодна. В ответ Российская Федерация может нанести ядерный удар. А вот экономические санкции другое дело. Благодаря введению ограничений Белый дом может добиться смены власти в РФ.
Остановить экспансию Китая США уже не могут. Пекин не находится в зоне досягаемости Вашингтона. Белому дому необходимо подчинить Россию и ее геополитическое пространство. Речь в первую очередь идет о ресурсах в Арктике, отметил Конюшевский.
Собеседник издания добавил, что США на протяжении последних нескольких лет стараются реализовать второй сценарий борьбы с РФ. Свои санкции Запад вводит против видных российских чиновников и бизнесменов. Также проводятся атаки на крупнейшие компании России, которые торгуют нефтью и газом. Рано или поздно, это приведет к смене руководства в Российской Федерации.